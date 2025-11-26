به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی، در تشریح عملکرد یکسال گذشته معاونت عمرانی استانداری کرمان با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیروهای شهرداریها، دهیاریها و شوراها گفت: برای ارتقای آشنایی با قوانین و دستورالعملهای جدید، دورههای آموزشی متعددی در حوزههای شهری و روستایی برگزار شد.
وی با بیان اینکه این دورهها نقش مهمی در تسهیل روند توسعه استان دارد افزود: برای نخستینبار بیش از ۵۵۰ دستگاه ماشینآلات عمرانی از محل اعتبارات ملی جذب و طی چند مرحله در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار گرفت.
وی این اقدام را رکوردی ارزشمند عنوان کرد و گفت: این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
آیتاللهی موسوی، اعلام کرد: استان کرمان در یک سال گذشته توانست اعتبارات و تسهیلات قابلتوجهی برای طرحهای اشتغالزایی در حوزههای روستایی، گردشگری، انرژی خورشیدی و دیگر بخشها دریافت کند.
وی این موفقیت را نتیجه پیگیریهای مداوم و تعامل مؤثر با دستگاههای ملی دانست و تصریح کرد: در این دوره ۹ هزار تن قیر بین شهرداریهای استان کرمان توزیع شد که یک رکورد مهم در تأمین نیازهای عمرانی به شمار میرود.
آیت اللهی موسوی، بیان کرد: برای کاهش خطاهای مالی و اداری، سیستمهای اتوماسیون و فناوریهای نوین در دهیاریها راهاندازی شد.
وی افزود: توانمندسازی مجموعههای محلی با توجه به قانون درآمدهای پایدار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آیتاللهی موسوی، با اشاره به اهمیت ورودیهای شهر کرمان از سمت سیرجان و جیرفت گفت: جلسات متعددی برای بهبود منظر شهری برگزار شد و اکنون بسیاری از شهرها شاهد اجرای کارگاههای عمرانی هستند.
وی افزود: با وجود محدودیتهای مالی، پروژهها با جدیت پیش میرود و تغییر چهره شهرها بهگونهای محسوس است که مسافران نیز بر آن تأکید میکنند.
