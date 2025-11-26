  1. استانها
  2. کرمان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

معاون استاندار کرمان: ورودی‌های شهرهای کرمان در حال زیباسازی است

کرمان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان از اجرای پروژه های بهبود منظر شهری برای زیباسازی ورودی های شهرهای مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی، در تشریح عملکرد یکسال گذشته معاونت عمرانی استانداری کرمان با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیروهای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها گفت: برای ارتقای آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌های جدید، دوره‌های آموزشی متعددی در حوزه‌های شهری و روستایی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره‌ها نقش مهمی در تسهیل روند توسعه استان دارد افزود: برای نخستین‌بار بیش از ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی از محل اعتبارات ملی جذب و طی چند مرحله در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفت.

وی این اقدام را رکوردی ارزشمند عنوان کرد و گفت: این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

آیت‌اللهی موسوی، اعلام کرد: استان کرمان در یک سال گذشته توانست اعتبارات و تسهیلات قابل‌توجهی برای طرح‌های اشتغالزایی در حوزه‌های روستایی، گردشگری، انرژی خورشیدی و دیگر بخش‌ها دریافت کند.

وی این موفقیت را نتیجه پیگیری‌های مداوم و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ملی دانست و تصریح کرد: در این دوره ۹ هزار تن قیر بین شهرداری‌های استان کرمان توزیع شد که یک رکورد مهم در تأمین نیازهای عمرانی به شمار می‌رود.

آیت اللهی موسوی، بیان کرد: برای کاهش خطاهای مالی و اداری، سیستم‌های اتوماسیون و فناوری‌های نوین در دهیاری‌ها راه‌اندازی شد.

وی افزود: توانمندسازی مجموعه‌های محلی با توجه به قانون درآمدهای پایدار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

آیت‌اللهی موسوی، با اشاره به اهمیت ورودی‌های شهر کرمان از سمت سیرجان و جیرفت گفت: جلسات متعددی برای بهبود منظر شهری برگزار شد و اکنون بسیاری از شهرها شاهد اجرای کارگاه‌های عمرانی هستند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، پروژه‌ها با جدیت پیش می‌رود و تغییر چهره شهرها به‌گونه‌ای محسوس است که مسافران نیز بر آن تأکید می‌کنند.

    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 2
      پاسخ
      به شرق کرمان کمک کنید بم باید پیشرفت کند
      • حسین IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
        0 1
        بلوار سیدی فاز دو. بخورد به مسجد راهها باز شود خوبه

