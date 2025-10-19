  1. استانها
آیت اللهی موسوی: مطالعات احداث راه‌آهن مهریز یزد به باغین کرمان آغازشد

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از آغاز مطالعات طرح احداث راه‌آهن مهریز یزد به باغین کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی، در حاشیه بازدید نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل مطالعات حوزه وزارت راه و شهرسازی از مسیر پیشنهادی خط ریلی «یزد – مهریز – انار – کشکوئیه – احمدآباد رفسنجان - باغین» اظهار داشت: با توجه به تصویب این طرح در کارگروه ارزیابی، برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور؛ بازدید امروز به منظور هماهنگی‌های لازم جهت آغاز مطالعات انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: امید است این مسیر ریلی در ادامه تا باغین نیز توسعه یابد و با کاهش بار ترافیکی جاده‌ای، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر در جنوب‌شرق کشور ایفا و در کاهش استهلاک جاده‌ها و تلفات جاده‌ای هم کارگشا باشد.

