به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی، در حاشیه بازدید نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل مطالعات حوزه وزارت راه و شهرسازی از مسیر پیشنهادی خط ریلی «یزد – مهریز – انار – کشکوئیه – احمدآباد رفسنجان - باغین» اظهار داشت: با توجه به تصویب این طرح در کارگروه ارزیابی، برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور؛ بازدید امروز به منظور هماهنگی‌های لازم جهت آغاز مطالعات انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: امید است این مسیر ریلی در ادامه تا باغین نیز توسعه یابد و با کاهش بار ترافیکی جاده‌ای، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر در جنوب‌شرق کشور ایفا و در کاهش استهلاک جاده‌ها و تلفات جاده‌ای هم کارگشا باشد.