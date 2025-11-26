ترانشیپ بیش از ۴ میلیون تن کالا از مرزهای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، فؤاد غزیعلی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای از ترانشیپ بیش از چهار میلیون تن کالا در پایانههای مرزی استان طی هشت ماه نخست سال جاری خبر داد.
وی اظهار کرد: از مجموع کالاهای ترانشیپشده، یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۴ تن کالا توسط ۶۹ هزار و ۱۳۸ کامیون از پایانه مرزی چذابه منتقل شده است.
غزیعلی افزود: در مرز شلمچه نیز ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۵۶ تن کالا بهوسیله ۷۹ هزار و ۶۷۹ کامیون ترانشیپ شده است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری خوزستان با اشاره به رشد عملیات ترانشیپ در مقایسه با سال گذشته گفت: ترانشیپ کالا در مرز چذابه رشد ۲۰ درصدی و در مرز شلمچه رشد ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
وی یادآور شد: مرزهای شلمچه و چذابه بهعنوان دو گذرگاه اصلی تجارت ایران با عراق، سهم زیادی در انتقال کالاهای صادراتی و ترانشیپی دارند و بخش عمدهای از محمولههای غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی از این مسیرها عبور میکند.
غزیعلی در پایان تأکید کرد: افزایش تقاضای بازار عراق و توسعه زیرساختهای مرزی در سالهای گذشته از عوامل مؤثر در رشد عملیات ترانشیپ در این دو پایانه بوده است.
