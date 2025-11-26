به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به علت اجرای تعمیرات اضطراری در شبکه توزیع، جریان گاز در محدوده‌هایی از شهر اصفهان روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۲ تا ۲۴ قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، مناطق مشمول قطع گاز شامل ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اصفهان، کوچه عطاالملک، شرکت برق منطقه‌ای استان، بیمارستان شریعتی، کلینیک خانواده، مجموعه گل‌نرگس، منازل مسکونی نگین صفه ارتش، بن‌بست کامران، بن‌بست ناز، خیابان کاویان، بن‌بست کاویان و کوچه یحیی‌خان است.

در ادامه این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است در مدت زمان قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید کرده است که اقدامات لازم برای بازگشت سریع جریان گاز پس از پایان تعمیرات انجام خواهد شد.