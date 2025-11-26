به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در بازدید از مرکز آزمون و ایمنی خودرو با تأکید بر شفاف بودن تجربیات جهانی در حوزه ایمنی ترافیک بیان کرد: بر اساس استانداردهای روز دنیا هیچ نکته مبهمی وجود ندارد.
وی افزود: امروز در این حوزه محرمانگیای وجود ندارد که ما از آن بیاطلاع باشیم. کشورهای توسعهیافته و موفق در این زمینه برای ما کاملاً شناختهشدهاند؛ از اروپا تا جنوبغرب آسیا و حتی آمریکا، که مشخص است با چه برنامههایی به این دستاوردها رسیدهاند. برای نمونه، بیش از ده سال است که کشوری مانند سوئد استراتژی صفر را دنبال میکند. مهم این است که ما این دانش را اجرا و پیادهسازی کنیم و یکی از مهمترین نکات همین موضوع است.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در ادامه سخنان خود اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف ما این است که بتوانیم همانند بدنه مقاومسازیشده یک هواپیما، از جان راننده و سرنشینان در زمان وقوع تصادف حفاظت کنیم. خود وسیله نقلیه یک مؤلفه بسیار مهم است؛ اما متأسفانه طی سالیان گذشته در این بخش دچار عقبماندگی بودهایم و ضرورت دارد با یک اقدام مؤثر این فاصله جبران شود.
وی افزود: پس از افتتاح این مرکز، نیازمند یک پروتکل قوی هستیم. سازمان ملی استاندارد، بهعنوان متولی اصلی، باید نقش جدی ایفا کند و ما نیز در کنار وزارت صمت و شرکتهای فعال در حوزه آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو، باید بهصورت مستمر تستهای موردنیاز را انجام دهیم. این کار نیازمند تدوین یک پروتکل مشخص و دقیق است.
سردار حسینی با اشاره به ظرفیت علمی کشور تصریح کرد: دوستان دانشگاهی نیز حضور دارند و لازم است طرحهای تحقیقاتی قدرتمند در حوزه خودروهای امروز کشور اجرا شود. باید بررسی شود که در صورت عدم تغییر در مؤلفههای حقوقی، آموزش و فرهنگسازی، تنها تغییر در کیفیت و استحکام خودرو تا چه اندازه میتواند در کاهش تلفات اثرگذار باشد. اگر بتوانیم در کوتاهمدت بخشی از ناوگان را جایگزین کنیم، حتی بدون تغییر در قوانین و آموزش، نتایج قابل توجهی حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: بهعنوان یک کارشناس عرض میکنم که اگر بگویم ارتقای کیفیت خودرو میتواند تا حدود ۵۰ درصد شاخصهای ناشی از تصادفات را کاهش دهد، اغراق نکردهام. کشورهای توسعهیافته کار عجیب و پنهانی انجام ندادهاند؛ راز موفقیت آنها شفاف است و ما هم باید همین مسیر را علمی و دقیق طی کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: در روند تولید باید تغییرات اساسی اعمال شود؛ از اصلاح روشهای تولید گرفته تا استفاده از مواد اولیه باکیفیت و رعایت تمام آیتمهای موردنظر در آزمونهای جهانی. این مرکز میتواند بازوی اجرایی و میدانی باشد و بخش تحقیقاتی آن نیز باید به تولید علم کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی دادههای ما در ابتدا شاید ارزشمند به نظر نرسند، اما همین دادهها در ژورنالهای معتبر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. بنابراین ظرفیت علمی بالایی وجود دارد و این مرکز میتواند به پتانسیل مهمی تبدیل شود.
سردار حسینی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، لازم است از رئیسجمهور محترم نیز دعوت شود تا شخصاً از این مرکز بازدید کنند و این حضور میتواند بر اهمیت و ضرورت فعالیت آن بیفزاید.
وی تأکید کرد: نگرانی اصلی من این است که برخی دوستان از زیر بار آزمونپذیری محصولاتی که تولید کردهاند شانه خالی کنند. از منظر پلیس چنین چیزی قابل قبول نیست و اجازه نخواهیم داد. از همه عزیزان درخواست میکنم موضوع را بهصورت مکتوب به تمام مراجع تصمیمساز کشور منعکس کنند. تا زمانی که لباس خدمت بر تن داریم، وظیفه ما دفاع از حقوق عامه و تلاش برای احقاق حق مردم است.
