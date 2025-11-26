  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان از درب منزل؛۲۰۰ هزار تومان جریمه

اصفهان -رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در کلان‌شهر اصفهان گفت: خودروهای متخلف که بدون مجوز وارد محدوده طرح شوند، ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در این کلان‌شهر خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح تا اطلاع ثانوی» برقرار است، اظهار داشت: «طرح زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب اجرا می‌شود و فقط روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از آن مستثنی هستند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: تمام خودروهایی که به‌صورت غیرمجاز وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند، با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی اعمال قانون خواهند شد.

زارع با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هواست و رعایت آن از سوی شهروندان نقش مهمی در روان‌سازی تردد در سطح شهر دارد.

      هدف طرح ترافیک خالی تر کردن جیب خالی مردمه

