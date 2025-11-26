به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای از کاهش قابل توجه نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی استان خبر داد و آن را یک موفقیت بزرگ برای نظام آموزشی استان دانست.
وی اظهار کرد: اقدامات هدفمند و برنامهریزیهای مدون برای شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل نقش کلیدی در این موفقیت داشته است.
به گفته موسوی، بر اساس آخرین آمارها نرخ ترک تحصیل در مدارس ابتدایی استان با کاهشی ۱۶۹.۴۸ درصدی مواجه شده که نشاندهنده اثربخشی سیاستها و طرحهای توانمندسازی آموزشی و حمایتی در سالهای اخیر است.
وی افزود: این دستاورد بزرگ نتیجه تعامل مؤثر میان مدیران آموزشی، معلمان و سرگروهها، بهکارگیری روشهای مبتنی بر شواهد در شناسایی دانشآموزان در معرض خطر ترک تحصیل، طراحی برنامههای حمایتی هدفمند و مشارکت فعال خانوادهها است.
موسوی تصریح کرد: بهرهگیری از روشهای یاددهی یادگیری فعال و پایش مستمر روند تحصیلی دانشآموزان، زمینهساز بازگشت آنان به چرخه آموزش و افزایش انگیزه و تعلق تحصیلی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش نرخ ترک تحصیل نه تنها باعث افزایش حضور دانشآموزان در کلاسهای درس میشود، بلکه کیفیت یادگیری، انگیزه تحصیلی و تعلق آنان به مدرسه را نیز ارتقا میبخشد.
