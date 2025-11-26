دزدهای میلیاردی منازل در دام کارآگاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای یک باند سهنفره سارقان مسلح منازل در پایتخت و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و اموال مسروقه خبر داد.
وی در توضیح ماجرا گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در مناطق شمالی و مرکزی تهران که سارقان در قالب گروهی سهنفره، با استفاده از پلاک جعلی و پوشش کلاه و ماسک و از طریق تخریب درب ورودی منازل اقدام به سرقت اموال باارزش میکردند، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
سردار ولیپور گودرزی افزود: کارآگاهان با بهرهگیری از اطلاعات پلیسی، بررسی میدانی و بازبینی بیش از ۳۰ ساعت تصاویر ضبطشده از دوربینهای مداربسته موفق شدند هویت دو عضو باند به نامهای ساسان و رامین را شناسایی کنند. بررسیها مشخص کرد که ساسان از سارقان سابقهدار بوده و به دلیل درگیری مسلحانه، در یکی زندانهای غربی کشور دوران محکومیت خود را میگذراند.
وی ادامه داد: پس از انتقال متهم از زندان به تهران و بازجویی تخصصی، مشارکت وی در ۲۴ فقره سرقت منزل با خودروهای مختلف محرز گردید. سپس با پیگیری شبانهروزی کارآگاهان، هویت سومین عضو باند به نام سروش شناسایی و وی در شهرستانهای غربی کشور، در یک عملیات غافلگیرانه، در مخفیگاه خود دستگیر شد.
به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در بازرسی از محل اختفای این تبهکاران، اقلام قابل توجهی شامل یک قبضه کلاشینکف با ۳۰ فشنگ جنگی، یک قبضه کلت کمری با دو خشاب و ۱۸۵ فشنگ جنگی، یک قبضه رولور و شاهکش طرح کلت، یک قبضه تفنگ شکاری تکلول، ابزار آلات سرقت، شوکر، تیر و کمان زوبین ورزشی، دو جفت پلاک جعلی و مقداری اموال مسروقه شامل چندین قاب ساعت مچی، ادکلنهای گرانقیمت، فرش دستباف، اسپیکر، سه دستگاه هارد اکسترنال، دو عدد فلش مموری، ظروف دکوری و مسی کشف شد.
سردار ولیپور گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۰ نفر از مالباختگان شناسایی شده و ارزش اموال کشفشده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. تحقیقات تکمیلی برای کشف سایر جرایم احتمالی اعضای این باند در حال انجام است. از شهروندان نیز درخواست میشود برای پیشگیری از سرقت منازل، از قفلهای ایمن و دزدگیر استفاده کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
