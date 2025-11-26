الناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شاخص کیفی هوای شهر زنجان تا ساعت ۹ صبح امروز به عدد ۱۲۰ رسیده و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، گفت: در حال حاضر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی آلودگی هوا در زنجان هستند و با تداوم پایداری جوی، این وضعیت ادامه خواهد داشت. با ورود سامانه جدید جوی، انتظار می‌رود از غلظت آلاینده‌ها کاسته شود.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان افزود: بر اساس جدول شاخص کیفیت هوا، عدد ۰ تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه افراد، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر هوای زنجان آلوده است و توصیه می‌شود افراد دارای شرایط حساس – از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی – از فعالیت و حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.