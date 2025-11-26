  1. ورزش
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

حسین وفایی یک پیروزی تا جدول اصلی مسابقات اسنوکر بریتانیا فاصله دارد

حسین وفایی با پیروزی در دور سوم مرحله مقدماتی رقابت های اسنوکر قهرمانی بریتانیا و صعود به مرحله چهارم، در یک قدمی جدول اصلی این مسابقات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدارهای مرحله مقدماتی رقابت های اسنوکر قهرمانی بریتانیا که در شهر ویگان و در سالن رابین پارک در حال پیگیری است، حسین وفایی در دور سوم مقابل «داون جونز» از ولز به برتری ۶ بر ۴ دست یافت و راهی مرحله چهارم شد. حسین وفایی در این مرحله با «رایان دی» از ولز رقابت می کند.

این دیدار روز پنجشنبه برگزار می شود و وفایی در صورت پیروزی راهی جدول اصلی رقابت های قهرمانی بریتانیا می شود.

امیر سرخوش دیگر نماینده ایران در مسابقات اسنوکر قهرمانی بریتانیا بود که در مرحله دوم مقابل «بولژو روژ» از مجارستان با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب شد و از ادامه رقابت‌ها کنار رفت.

در مرحله مقدماتی مسابقات اسنوکر قهرمانی بریتانیا بازیکنان بازنده دور دوم ۲۵۰۰ پوند، بازندگان دور سوم ۵۰۰۰ پوند و بازندگان دور چهارم ۷۵۰۰ پوند دریافت می‌کنند. بدین ترتیب سرخوش از حضور در این رقابت ها صاحب ۲۵۰۰ پوند شده است.

