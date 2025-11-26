مسیح پور: خدمت به معلولان بهترین نوع احسان است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ناخدا یکم صابر مسیح پور فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی رشت به همراه هیئت رئیسه و جمعی از فرماندهان از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت (خیریه) بازدید کردند.

در این بازدید که مورد استقبال مدیرعامل، مسئولان واحدها و مددجویان مرکز قرار گرفت، ناخدا یکم مسیح پور با تقدیر از مدیرعامل و کارکنان این مرکز اظهار کرد: هر کسی که وارد این مکان می‌شود در وهله اول متوجه لطف و نعمت‌های خداوند می‌شود که به ما عطا کرده ولی ما غافلیم.

وی افزود: اشتغال در فضای شاداب و روح‌بخش این مرکز که فقط عشق می‌طلبد، با کار در دیگر محیط‌ها تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی رشت تصریح کرد: پرسنل این مرکز روحیه‌ای مضاعف دارند، شکرگزار خدا هستند و مطمئناً خداوند متعال اجر این کارهای نیک را خواهد داد و به عنوان باقیات الصالحات ثبت خواهد شد.

در ادامه این مراسم، احمد اسماعیلی مدیرعامل آسایشگاه، فرارسیدن روز نیروی دریایی را تبریک گفت و اظهار داشت: لباس مقدس ارتشی شما برای سالمندان و معلولین آرامش‌بخش و برای پرسنل ما روحیه‌بخش است.

وی همچنین از کمک‌های مردمی و نگرش فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش در ارائه کمک‌های مادی، پزشکی و ورزشی به این مؤسسه خیریه تشکر و قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام موسوی رئیس عقیدتی سیاسی آموزش‌های تخصصی نیروی دریایی رشت نیز در این بازدید با ابراز خرسندی از حضور در مرکز گفت: توفیق حاصل شد تا به اتفاق تعدادی از همکاران از این مکان که سرشار از مهر و عاطفه است بازدید کنیم.

وی افزود: خداوند بزرگ را شاکریم که در این مکان انسان‌های فرهیخته و وارسته بدون توقع و مخلص به خدا، با طراوت و شادابی مشغول انجام وظیفه هستند و به ما درس صبر، مقاومت و ابراز محبت به همنوعان را به عنوان استادانی بزرگ یادآوری می‌کنند.

بازدیدکنندگان در ادامه، از بخش‌های مختلف آسایشگاه بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل جاری مرکز قرار گرفتند.