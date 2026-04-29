میرغضنفری: کارگران در ترویج فرهنگ مهربانی نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با هفته کار و کارگر، با حضور در مراسم تجلیل از کارگران آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر رمضان، اظهار کرد: کارگرانی که در حوزه نگهداری از سالمندان و افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کنند، در واقع ترکیبی از مسئولیت حرفه‌ای و تعهد انسانی را به نمایش می‌گذارند و نقش آنان در جامعه بسیار ارزشمند است.

فرماندار رشت با بیان اینکه خدمت در این حوزه نوعی معامله با خداوند است، افزود: زحمات شما صرفاً یک فعالیت شغلی نیست، بلکه خدمتی است که ریشه در انسانیت، ایمان و روحیه ایثار دارد و آثار آن در جامعه ماندگار خواهد بود.

میرغضنفری با تأکید بر نقش این کارگران در ترویج فرهنگ مهربانی تصریح کرد: آنچه شما در این مجموعه انجام می‌دهید، تنها خدمت به یک فرد نیست، بلکه الگویی از رفتار انسانی است که از خانواده‌ها آغاز شده و در سطح جامعه گسترش می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت همدلی در جامعه خاطرنشان کرد: همه ما در یک جامعه مشترک زندگی می‌کنیم و هر میزان که برای یکدیگر خیرخواهی و همراهی داشته باشیم، آثار آن به کل جامعه بازخواهد گشت و این نگاه باید بیش از پیش تقویت شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه ذات انسان مبتنی بر مهربانی و رأفت است، گفت: خدمت به اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه سالمندان و معلولان، از مصادیق بارز این مسئولیت انسانی است و کارگران این حوزه، پیشگامان این مسیر ارزشمند هستند.

میرغضنفری در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روحیه خدمت، شاهد گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری در جامعه باشیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم از کارگران و کارکنان فعال در آسایشگاه سالمندان و معلولین شهرستان رشت تجلیل به عمل آمد.