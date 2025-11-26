حجت‌الاسلام محمدجواد قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامی داشت سالروز بسیج، بسیج را یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌دهنده تحولات اجتماعی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و بسیج، تجلی امروزی همین میراث گران‌بهاست.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ هیچ تحول و جنبش اجتماعی بدون حضور نیروهای آگاه و مسئولیت‌پذیر به موفقیت نرسیده است، افزود که در جهان معاصر، هیچ انقلاب و حرکتی بدون بسیج مردم توانایی رسیدن به آرمان‌های خود را ندارد. تولید ثروت اجتماعی، تجمیع نیروهای فعال مردم و حرکت جمعی در مسیر ارزش‌های بلند، تنها با روحیه بسیجی و مشارکت واقعی مردم شکل می‌گیرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با مرور تجربه انقلاب اسلامی، موفقیت آن را مرهون شکل‌گیری فرهنگ دینی، ایثار، جوانمردی و نوع‌دوستی دانست و تصریح کرد که رهبران انقلاب همواره بسیج را به‌عنوان عنصری حیاتی در مسیر تحقق اهداف انقلاب معرفی کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز سه مؤلفه اخلاص، بصیرت و اقدام به‌هنگام را معیار پویایی و اثرگذاری بسیج دانسته‌اند.

قائمی با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت بسیج در بیان‌های رهبران انقلاب، خاطرنشان کرد که بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه هویت و زیست‌بومی فرهنگی است که در دل مردم ریشه دارد. هر جا که روحیه اخلاص، کنشگری اجتماعی و کمک به همنوع وجود دارد، در حقیقت زیست بسیجی حضور دارد و این فرهنگ جامعه را برای رسیدن به آرمان‌های تمدن نوین اسلامی آماده می‌کند.

وی نوع نگاه رهبر انقلاب به بسیج را نگاهی فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی دانست و افزود که در این نگاه، بسیج مدرسه عشق و شجره طیبه‌ای است که نیروی انسانی آن بر پایه ایمان، مسئولیت‌پذیری و اخلاق تمدنی تربیت می‌شود و همین ویژگی، بسیج را به عنصر اثرگذار در مقاومت ملت‌های منطقه تبدیل کرده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران همچنین نقش بسیج را در عرصه رسانه و جهاد تبیین برجسته دانست و بیان کرد که در جنگ نرم امروز، اصحاب رسانه و سربازان جبهه تبیین مسئولیتی خطیر بر عهده دارند.

به گفته او، باید فرهنگ بسیج به‌عنوان اکسیر حیات‌بخش اجتماع، درست و دقیق تبیین شود تا جامعه بتواند از گردنه‌های حساس و پیچیده دوران معاصر عبور کند.

او در پایان، ضمن تبریک هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، از همه مردم و فعالان فرهنگی خواست در تقویت فرهنگ بسیجی تلاش کنند و ابراز امیدواری کرد که روزی شاهد ظهور نسلی باشیم که با الهام از فرهنگ بسیج، یار دولت اسلامی و زمینه‌ساز ظهور تمدنی آینده باشد.