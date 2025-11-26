  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

حجت الاسلام قائمی: بسیج هویت و زیست بوم فرهنگی ریشه‌دار در دل مردم است

حجت الاسلام قائمی: بسیج هویت و زیست بوم فرهنگی ریشه‌دار در دل مردم است

ساری- مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت بسیج در بیان‌های رهبران انقلاب گفت: بسیج تنها یک سازمان نیست بلکه هویت و زیست‌بومی فرهنگی است که در دل مردم ریشه دارد.

حجت‌الاسلام محمدجواد قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامی داشت سالروز بسیج، بسیج را یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌دهنده تحولات اجتماعی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و بسیج، تجلی امروزی همین میراث گران‌بهاست.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ هیچ تحول و جنبش اجتماعی بدون حضور نیروهای آگاه و مسئولیت‌پذیر به موفقیت نرسیده است، افزود که در جهان معاصر، هیچ انقلاب و حرکتی بدون بسیج مردم توانایی رسیدن به آرمان‌های خود را ندارد. تولید ثروت اجتماعی، تجمیع نیروهای فعال مردم و حرکت جمعی در مسیر ارزش‌های بلند، تنها با روحیه بسیجی و مشارکت واقعی مردم شکل می‌گیرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با مرور تجربه انقلاب اسلامی، موفقیت آن را مرهون شکل‌گیری فرهنگ دینی، ایثار، جوانمردی و نوع‌دوستی دانست و تصریح کرد که رهبران انقلاب همواره بسیج را به‌عنوان عنصری حیاتی در مسیر تحقق اهداف انقلاب معرفی کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز سه مؤلفه اخلاص، بصیرت و اقدام به‌هنگام را معیار پویایی و اثرگذاری بسیج دانسته‌اند.

قائمی با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت بسیج در بیان‌های رهبران انقلاب، خاطرنشان کرد که بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه هویت و زیست‌بومی فرهنگی است که در دل مردم ریشه دارد. هر جا که روحیه اخلاص، کنشگری اجتماعی و کمک به همنوع وجود دارد، در حقیقت زیست بسیجی حضور دارد و این فرهنگ جامعه را برای رسیدن به آرمان‌های تمدن نوین اسلامی آماده می‌کند.

وی نوع نگاه رهبر انقلاب به بسیج را نگاهی فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی دانست و افزود که در این نگاه، بسیج مدرسه عشق و شجره طیبه‌ای است که نیروی انسانی آن بر پایه ایمان، مسئولیت‌پذیری و اخلاق تمدنی تربیت می‌شود و همین ویژگی، بسیج را به عنصر اثرگذار در مقاومت ملت‌های منطقه تبدیل کرده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران همچنین نقش بسیج را در عرصه رسانه و جهاد تبیین برجسته دانست و بیان کرد که در جنگ نرم امروز، اصحاب رسانه و سربازان جبهه تبیین مسئولیتی خطیر بر عهده دارند.

به گفته او، باید فرهنگ بسیج به‌عنوان اکسیر حیات‌بخش اجتماع، درست و دقیق تبیین شود تا جامعه بتواند از گردنه‌های حساس و پیچیده دوران معاصر عبور کند.

او در پایان، ضمن تبریک هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، از همه مردم و فعالان فرهنگی خواست در تقویت فرهنگ بسیجی تلاش کنند و ابراز امیدواری کرد که روزی شاهد ظهور نسلی باشیم که با الهام از فرهنگ بسیج، یار دولت اسلامی و زمینه‌ساز ظهور تمدنی آینده باشد.

کد خبر 6668801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها