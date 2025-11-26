به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR)، این شورا، درگذشت امام جمیل‌الامین، از چهره‌های برجسته جنبش حقوق مدنی مسلمانان، را پس از تحمل ۲۳ سال حبس، تسلیت گفت.

شورای روابط اسلامی-آمریکائی، همچنین بار دیگر از واحد بررسی دادستانی فولتون خواست تا روند بررسی پرونده محکومیت ناعادلانه امام جمیل الامین را تکمیل کرده و وی را از جرم انتسابی تبرئه کند.

این نهاد مدنی جامعه مسلمانان آمریکا، بی توجهی اداره زندان‌های فدرال ایالات متحده به بیماری سرطان امام الامین را محکوم کرد و یادآور شد که این اداره، هشدارهای مکرر درباره وخامت وضعیت سلامتی وی را نادیده گرفته است.

باوجود اعتراف اوتیس جکسون به قتل معاون کلانتر فولتون، امام جمیل الامین به اتهام قتل وی، در زندان بود.

امام جمیل الامین در جریان جنبش حقوق مدنی، به عنوان رهبر کمیته هماهنگی دانشجویان فعالیت می‌کرد. وی پس از گرویدن به اسلام به عنوان امام، در محله وست‌اندآتلانتا، نقش مهمی در هدایت جامعه آفریقایی-آمریکایی و مقابله با مصرف مواد مخدر و جرم ایفا کرد.

نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی-آمریکایی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت مرگ این عالم دینی آمریکایی گفت: امام جمیل الامین قهرمان جنبش حقوق مدنی و قربانی بی‌عدالتی بود. او در حالی که مرتکب جرمی نشده بود، در زندان درگذشت. از دستگاه قضائی آمریکا می‌خواهیم پرونده او را دوباره بررسی و او را از بزه انتسابی تبرئه کند.