به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی با اشاره به موقعیت راهبردی هرمزگان و حساسیت بالای آن نسبت به تغییرات جوی، افزود: استان هرمزگان به دلیل مجاورت گسترده با دریا و مواجهه با مخاطراتی مانند طوفان، سیلاب، خشکسالی و نوسان‌های ناگهانی آب‌وهوا، بیش از بسیاری از استان‌های کشور نیازمند داده‌های دقیق، تحلیل‌های لحظه‌ای و سامانه‌های هوشمند هشدار سریع است. کیفیت زندگی مردم، امنیت فعالیت‌های دریایی، صیادی، حمل‌ونقل و حتی سلامت جامعه، مستقیم به عملکرد هواشناسی گره خورده است.

معاون عمرانی استاندار با تقدیر دوباره از تیم مدیریتی پیشین، توسعه شبکه ایستگاه‌ها، بهبود فرآیندهای پیش‌بینی و ارتقای جایگاه اداره‌کل را از دستاوردهای آنان برشمرد و گفت: این مجموعه با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات نوین طی سال‌های گذشته گام‌های مهمی برداشته است.

در ادامه، صادقی‌پور معرفی مدیرکل جدید را آغاز فصل تازه‌ای در مسیر توسعه علمی هواشناسی استان دانست و اظهار کرد: مدیرکل جدید فردی متخصص، آشنا با شرایط اقلیمی جنوب کشور و دارای تجربه ارزشمند در حوزه پیش‌بینی و مدیریت سامانه‌های جوی و دریایی است. انتظار می‌رود شاهد ارتقای خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر فناوری‌های نوین در استان باشیم.

وی تقویت سامانه‌های پیش‌بینی جوی و دریایی، توسعه ایستگاه‌های ساحلی و دریایی، ارتقای هشدارهای سریع، گسترش همکاری با دستگاه‌های اجرایی، بنادر، صیادان و صنایع و ارائه خدمات هوشمند به مردم را از مهم‌ترین انتظارات دوره جدید مدیریتی برشمرد.

صادقی‌پور تأکید کرد: هرمزگان استانی استراتژیک و حساس است و موفقیت در آن نیازمند مدیریت علمی، دقت کارشناسی و تلاش شبانه‌روزی است. باور داریم که با همراهی کارکنان پرتلاش هواشناسی و حمایت مسئولان استان، مدیریت جدید می‌تواند این مجموعه را به سطحی بالاتر از توانمندی و آمادگی برساند.

معاون عمرانی استاندار در پایان برای مدیرکل جدید آرزوی توفیق کرد و گفت: از خداوند متعال می‌خواهم تلاش‌های ما در مسیر آرامش، امنیت و توسعه استان هرمزگان اثربخش و ماندگار باشد.