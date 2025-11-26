به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در آئین رونمایی دانشنامه اصفهان که امروز چهارشنبه در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ هویت گفت: مهمترین نیاز و وظیفه جوامع و شهرهایی مثل اصفهان، صیانت از هویت است.
وی ادامه داد: همانطور که فردی در صورت از دست دادن حافظه دیگر همان شخص سابق نیست، جوامع نیز در صورت از دست دادن هویت خود موجودیت خود را از دست میدهند.
حدادعادل با تأکید بر تهدید هویتها در عصر جهانی شدن، گفت: سرمایهداری و استعمار نو با بهرهگیری از رسانهها و ابزارهای ارتباطی، هویت ملتها را نشانه گرفتهاند و جوانان بسیاری وقت خود را صرف مسائلی میکنند که سودی برای آنها ندارد.
وی افزود: اصفهان یکی از ستونهای مستحکم هویت ایرانی و اسلامی است که باید استحکام و استمرار آن حفظ شود.
مدیر عامل بنیاد دایرهالمعارف اسلامی با مرور تاریخی نقش اصفهان در پیشینه فرهنگی و علمی کشور خاطرنشان کرد: اصفهان قبل از اسلام نیز تاریخی با شکوه داشته و پس از اسلام در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی و هنری حضوری برجسته داشته است.
وی اشاره کرد: اصفهان در دوره صفویه به اوج رشد علمی و هنری رسید و تعاملات فرهنگی و سیاسی آن با دیگر امپراتوریهای اسلامی در جهان مؤثر بوده است.
حدادعادل با بیان نقش حوزه علمیه اصفهان در تربیت نخبگان گفت: حوزه علمیه اصفهان قبل از تأسیس حوزه علمیه قم بزرگترین مرکز علمی کشور بوده و استادان برجستهای در این حوزه تربیت شدهاند. وی افزود: اصفهان در دوران مشروطه و انقلاب اسلامی نیز نقش محوری در اداره کشور و تربیت نیروهای مؤثر داشته است.
وی با اشاره به نقش اصفهان در تولید علم و حکمت ادامه داد: حکمت ملاصدرا و استادان بزرگی چون کمالالدین جناب و جلالالدین همایی محصول تربیت علمی اصفهان بودهاند و سهم این شهر در توسعه علمی کشور قابل توجه است.
حدادعادل با بیان ضرورت دانشنامهنگاری گفت: با توجه به پیشینه علمی و فرهنگی اصفهان، تدوین دانشنامه اصفهان یک ضرورت بوده و امروز این اقدام محقق شده است.
وی تصریح کرد: دانشنامه اصفهان اگرچه خاستگاهش اصفهان است، اما یک مرجع ملی و بینالمللی برای جهان اسلام محسوب میشود و بر اهمیت دقت علمی در تألیف مقالات تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه بنیاد دایرهالمعارف اسلامی افزود: این بنیاد در ۴۲ سال گذشته ۳۴ جلد دانشنامه منتشر کرده و نزدیک به ده هزار مقاله درباره جهان اسلام تألیف شده است.
حدادعادل تأکید کرد: دانشنامهها صنعت بالادستی هستند که موجب تولید هزاران اثر علمی و فرهنگی میشوند و نسلهای جوان را به پژوهش تشویق میکنند.
مدیر عامل بنیاد دایرهالمعارف اسلامی در پایان از استاندار اصفهان، شهردار و تمامی دستاندرکاران و پژوهشگران مشارکتکننده در تدوین دانشنامه قدردانی کرد و گفت: این اثر نمادی از ظرفیت علمی و فرهنگی اصفهان است و باید از آن صیانت شود.
وی همچنین از اتاق بازرگانی و شهروندان اصفهانی خواست در حمایت مالی و معنوی از این پروژه مشارکت داشته باشند تا این سرمایه فرهنگی در دسترس نسلهای آینده باقی بماند.
