13 جلد از دانشنامه جهان اسلام در یازده هزار صفحه منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 23 آذر در مراسم رونمایی از ترجمه عربی جلدهای اول و دوم دانشنامه جهان اسلام از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بنیاد دائرة المعارف اسلامی در بیروت یادآور شد: بیست و شش سال قبل در حالی که فقط چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود رهبر معظم انقلاب اسلامی که آن زمان رئیس جمهور بودند مبادرت به تأسیس بنای علمی شامخی به نام دایرة المعارف اسلامی کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: امروزه حدود یکصد و بیست پژوهشگر در دوازده گروه شامل ادبیات، زبانها، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، تاریخ علوم، علوم قرآنی،‌ علم حدیث، علم کلام و فِرَق و ادیان، فلسفه و عرفان، هنر و معماری و قضایای متعلق به اسلام معاصر در بنیاد دائره المعارف مشغول کار پژوهشی هستند و بنیاد توانسته سیزده جلد از دانشنامه را در یازده هزار صفحه به زبان فارسی منتشر کند.

وی افزود: مایه افتخار است که ترجمه دو جلد از دانشنامه به زبان عربی با تلاشهای مجدانه جمعی از مترجمین برجسته در لبنان انجام و به چاپ رسیده است.

حدادعادل تصریح کرد: هدف اساسی از تألیف این دانشنامه آن است که مسلمانان بتوانند خودشان اعتقادات دینی و دستاوردهای علمی و فرهنگی و تمدنی خود طی چهارده قرن را تبیین و تشریح کنند و برای شناخت اسلام و آگاهی از وضعیت گذشته و حاضر جهان اسلام نیاز به دیگران نداشته باشند. تألیف‌کنندگان این دانشنامه در صدد معرفی اسلام و جهان اسلام به شکل علمی و دور از تعصب و پیشداری هستند.

مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: باعث خوشحالی است دورهم گرد آمده‌ایم تا با افتخار دستاور علمی بزرگی که در صدور ترجمه عربی جلد اول و دوم دانشنامه جهان اسلام متجلی شده را رونمایی کنیم.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: مایه سربلندی است که جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های دولت و ملت لبنان به‌مناسبت اعلام بیروت پایتخت جهانی کتاب مشارکت می کند.



وی در ادامه گفت: این دانشنامه برمدار شریعت مقدس اسلامی، تاریخ ملتهای جهان اسلام و تمدن و فرهنگ آنها از ظهور اسلام تا کنون قرار داد ولی اهمیت آن ناشی از این است بر خلاف تألیفات و کتابهای مستشرقین در مورد تاریخ اسلام، این دانشنامه، اسلام را همانطور که در واقع عقایدی و تاریخی است معرفی می‌کند زیرا به مراجع و منابع معتبری که پژوهشگران و دانشمندان بزرگ جهان اسلام تألیف کرده‌اند استناد می‌کند.

بنیاد دایرة المعارف اسلامی، نهادی است غیر انتفاعی که هدف اصلی آن تدوین و نشر دانشنامه جهان اسلام است. این بنیاد در سال 1362 در تهران تاسیس شد و در حوزه مطالعات جهان اسلام و ایران فعالیت خود را آغاز کرد و به‌تدریج به یکی از کانونهای اصلی و معتبر دانشنامه نگاری در قلمرو جهان اسلام تبدیل شد.

پیش بینی شده دانشنامه جهان اسلام در 40 جلد منتشر شود .