مراسم غبارروبی قبور شهدا در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج در شهرستان عسلویه آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری به همراه فرمانده سپاه امام صادق استان‌بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار عسلویه، مدیرعامل پارس جنوبی و دیگر مسئولان محلی صبح چهارشنبه با حضور در یادمان شهدای گمنام شهر بیدخون به قبور مطهر این شهیدان ادای احترام کرد.

آیت الله حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری به منظور حضور در جمع مردم و بسیجیان و سخنرانی در همایش اقتدار بسیج به مناسبت ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج به شهرستان عسلویه سفر کرده‌اند.