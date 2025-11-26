خسرویار: ووشوکاران جوان خراسان شمالی راهی انتخابی تیم ملی شدند

کوروش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ووشو جوانان خراسان شمالی برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی که به‌منظور حضور در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، به تبریز اعزام شد.

وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور جوانان از ششم تا هشتم آذرماه به مدت سه روز در شهر تبریز برگزار می‌شود.

خسرویار تصریح کرد: ترکیب تیم اعزامی شامل محمد دژبانی به‌عنوان سرپرست، مجتبی رضوانی سرمربی تیم، و ورزشکاران محمد عطایی از آشخانه، ابوالفضل آقامحمدی از گرمه، امیرحسین رشیدی و محمد امینی از شیروان است.