اجرای ۱۹۵ برنامه به مناسبت هفته جوان در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله ربانی مهر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) و هفته جوان ۱۹۵ برنامه در شهرهای مختلف استان برگزار می شود که ۸۵ برنامه در مرکز استان برگزار و در این هفته از ۱۴ جوان نخبه تقدیر و۱۲ جشن اجرا می شود.

وی با بیان اینکه حضرت علی اکبر (ع) بهترین الگو برای نسل جوان امروز است و باید در معرفی این شخصیت وفادار به اسلام و انقلاب همه توان خود را بکار گیریم، گفت: در حوزه الگوسازی جوانان به کار فرهنگی بیشتری نیاز است.

وی گفت: در هفته جوان باید زمینه حساسیت جامعه نسبت به مسائل و مشکلات حوزه جوانان را فراهم کرد.

ربانی مهر گفت: طی دوران ۸ سال دفاع مقدس جوانان ما حماسه ساز بودند و توانستند افتخارات بزرگی را برای ما بدست آورند و امروز نیز باید در راستای حل مشکلات جوانان تلاش کرد.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: هفته جوان در همدان با شهادت سردار علیرضا شمسی پور که خود بهترین الگوی اخلاق برای جوانان و ورزشکاران است همراه بوده و برنامه های خوبی برای گرامیداشت این شهید در دست اقدام است.

برگزاری ۱۲ برنامه جشن در ۷ نقطه شهر

ربانی مهر مهمترین و شاخص ترین برنامه های هفته جوان را برگزاری ۱۲ برنامه جشن در ۷ نقطه شهر، تجدید بیعت جوانان با آرمانهای شهدا، برگزاری جشنواره نشاط اجتماعی، افتتاح خانه جوانان دو شهرستان و اجرای طرح جوان کارت ذکر کرد.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان همچنین گفت: در سال گذشته تعداد ۴ هزار طلاق در استان همدان ثبت شده که نسبت به سال ۹۴ کاهش ۶ درصدی نشان می دهد.

اسدالله ربانی مهر گفت : متأسفانه در ۱۰ سال اخیر هر سال شاهد افزایش طلاق بودیم اما در سال ۹۵ شاهد کاهش ۶ درصدی بودیم و باید سعی کنیم این روند کاهش طلاق در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان همچنین گفت: در حوزه ازدواج نیز در سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۶ مورد ثبت صورت گرفت که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

ربانی مهر گفت: در سال جاری ۵۶ برنامه در حوزه ازدواج جوانان در دستور کار است که مهمترین آن ها آموزش زوج های جوان، طرح همسان گزینی ازدواج، جشنواره پیوند آسمانی، پیگیری وام ازدواج، طرح آموزش مربیان و مشاوران، چند جشن گلریزان، جشنواره بهار زندگی و ۲ برنامه مجمع خیرین ازدواج استان است.

ازدواج و خانواده یکی از محورهای اصلی فعالیت امور جوانان است

وی با تأکید بر اینکه ازدواج و خانواده یکی از محورهای اصلی فعالیت امور جوانان است، ‌ یادآور شد: در بحث جوانان تنها یک دستگاه متولی نیست و بیش از ۲۲ دستگاه در این خصوص وظایفی دارند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: برخی از دستگاه‌ها در بحث جوانان خوب ورود کرده‌اند و در دو سال اخیر نیز فعالیت‌های انجام شده خوب بوده، اما رضایت‌بخش نبوده است.

وی راه‌اندازی بنیاد صیانت از خانواده را یکی از کارهای خوب برشمرد و ادامه داد: سال گذشته با فعالیت بنیاد صیانت از خانواده در همدان از ۱۰۰ طلاق جلوگیری شد.

ربانی‌مهر تأکید کرد: جهاد دانشگاهی و امور اجتماعی استانداری در بحث ازدواج عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و امیدواریم سایر دستگاه‌های مربوطه نیز در سال جاری به این بحث ورود کنند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی مجمع خیرین ازدواج در همه شهرستان‌ها به عنوان کار فرهنگی مردمی ماندگار انجام شده است، گفت: در سال ۹۵، حدود ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خیرین در این مجمع جمع‌آوری و به زوجین اعطا شد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان اظهار کرد: تأمین ۷۰ جهیزیه، ۱۳۰ مورد معرفی زوج‌های جوان به بانک‌ها برای دریافت وام قرض‌الحسنه و برگزاری سه جشن گلریزان از دیگر اقدامات مجمع خیرین ازدواج درسال۹۵بود.