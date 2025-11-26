داداشی: تفکر بسیجی ضامن امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی صبح چهارشنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان با عنوان رزمایش اقتدار بسیج که به مناسبت هفته بسیج در شهرستان آستارا برگزار شد با اشاره به جایگاه بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: بسیج همان شجره طیبه‌ای است که امام راحل فرمودند و در هشت سال دفاع مقدس و در تمامی مقاطع حساس کشور، خود را نشان داده است.

وی افزود: بسیج همیشه پشت ملت ایران و انقلاب ایستاده و شاخصه اصلی قدرت ایران در منطقه همین نیروهای مردمی هستند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان همواره در پی تسلط بر ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و ذخایر عظیم کشور بوده‌اند، افزود: فارغ از اینکه چه حکومتی در ایران باشد، دشمنان نمی‌خواهند ایران به قدرت برسد، اما تفکر بسیجی مانع تحقق این اهداف شده و ملت ایران با همین اندیشه توانسته در برابر هجمه‌ها ایستادگی کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مسئله فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت قدرت‌های غربی بخش عمده‌ای از سرزمین فلسطین را غصب کرده است، اما امروز تفکر مقاومت و پشتوانه مردمی، معادلات آنان را برهم زده است.

داداشی در ادامه تأکید کرد: شاید بسیاری کارت بسیجی نداشته باشند، اما همه ملت ایران عاشق سرزمین خود هستند و با تفکر بسیجی از انقلاب و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند. اگر این تفکر در کشور نبود، امروز شهرهای ما امنیت نداشت.

وی با تقدیر از بسیجیان و مسئولان شهرستان گفت: حل مشکلات مردم وظیفه همه مسئولان است و بسیاری از پروژه‌ها نیاز به بودجه ندارد، بلکه با همت جهادی و تفکر بسیجی می‌توان آنها را پیش برد. امیدواریم خادمان خوبی برای ملت باشیم و با اندیشه بسیجی مایه مباهات برای مقام معظم رهبری شویم.

نماینده مردم آستارا در مجلس در پایان از حضور روحانیون، فرهنگیان، کارگران، کارمندان و اقشار مختلف مردم در این مراسم تقدیر کرد و گفت: ملت ایران با همین روحیه بسیجی در برابر دشمنان ایستاده و هرگز اجازه نخواهد داد که حتی یک وجب از خاک کشور مورد تعرض قرار گیرد.