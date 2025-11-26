https://mehrnews.com/x39HFv ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ کد خبر 6669119 استانها گیلان استانها گیلان ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ اجتماع بسیجیان در رشت رشت- در این فیلم، تصاویری از اجتماع بزرگ بسیجیان در رشت با نوای حاج ابوذر روحی را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB کد خبر 6669119 کپی شد مطالب مرتبط حق شناس: بسیج شاهکار امام راحل و سرمایه اجتماعی بیبدیل انقلاب است داداشی: تفکر بسیجی ضامن امنیت کشور است سرهنگ قنبری: بسیج نماد اقتدار مردمی است برگزاری مانور اقتدار در شاهرود؛ بسیجیان در میدان حاضر شدند برچسبها بسیج استان گیلان رشت
نظر شما