تشریح برنامه های مقام مادر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام مادر و روز زن، اظهار کرد: ۲۰ ذی‌الحجه، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به عنوان روز زن و مادر گرامی داشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های امسال باید ماهیتی خانواده محور داشته باشند، افزود: این انتخاب به دلیل اهمیت بالای ارتقای وضعیت نهاد خانواده و اثرگذاری ملموس چنین برنامه‌هایی در تحکیم و تعالی کانون خانواده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد هدف‌گذاری برنامه‌های روز مادر امسال را ویژه دختران جوان و نوجوان اعلام کرد و ادامه داد: تعمیق باورهای دینی و اخلاقی در بین نسل جوان، به‌ویژه دختران دانش‌آموز در مقاطع راهنمایی و متوسطه، مورد تأکید است و برنامه‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که این قشر مهم جامعه را به‌طور مؤثر پوشش دهند.

وی از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا با توجه به مأموریت سازمانی، توان و امکانات خود، در اجرای برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام مادر پیش‌قدم شوند و برنامه‌های ویژه و اثرگذار طراحی کنند.

محمدحسینی تصریح کرد: این برنامه‌ها می‌توانند در قالب‌های متنوعی از جمله کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های توانمندسازی، سمینارها و همایش‌های علمی-تبلیغی، جشنواره‌های فرهنگی و هنری و هر قالب اجرایی دیگر طراحی و اجرا شوند.

وی همچنین از اساتید، معلمان، مربیان، دانشگاهیان، طلاب علوم دینی و کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی و افراد توانمند و دغدغه‌مند درخواست کرد تا با همکاری حداکثری و به‌کارگیری توان علمی، تجربی و مالی خود، در این حرکت ارزشمند برای ارتقای وضعیت خانواده‌های استان و تعمیق مبانی دینی و اخلاقی در بین دانش‌آموزان، مشارکت فعالانه داشته باشند.