تانکر حامل ۲۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در الیگودرز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه تریلی تانکر حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۲ هزار لیتر نفت سفید خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.