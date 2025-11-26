  1. استانها
  2. لرستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

تانکر حامل ۲۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در الیگودرز توقیف شد

تانکر حامل ۲۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در الیگودرز توقیف شد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف تانکر حامل ۲۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در جاده اصفهان - الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه تریلی تانکر حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۲ هزار لیتر نفت سفید خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6669068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها