سرهنگ مجید ذکریائی در گفتگو با خبرنگار مهر و تسنیم در تشریح آخرین وضعیت آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور و به‌ویژه استان گلستان، با قدردانی از نقش رسانه‌ها در انعکاس مشکلات، اظهار کرد: رسانه‌ها بلندگوی ما هستند و بسیاری از مسائل حوزه منابع طبیعی از طریق آنان به گوش مسئولان می‌رسد.

وی با اشاره به وقوع حریق در چهار شهرستان گلستان طی ۴۸ ساعت گذشته گفت: آتش‌سوزی جنگل و مرتع یک زمان طلایی دارد. اگر تیم‌های اطفا در همان دقایق ابتدایی به محل برسند، خسارات به حداقل می‌رسد؛ اما در برخی مناطق صعب‌العبور، مانند الیت چالوس و بخش‌هایی از گالیکش، رسیدن نیروها گاهی تا سه ساعت زمان می‌برد که این امر مهار آتش را دشوار می‌کند.

ذکریائی درباره ویژگی منطقه الیت چالوس اظهار کرد: این منطقه صخره‌ای، سخت‌گذر و کاملاً حفاظت‌شده است و ورود گردشگر در آن ممنوع است. طبق برآورد اولیه، منشأ حادثه اخیر احتمالاً روشن کردن آتش توسط شکارچیان غیرمجاز بوده که پس از ترک محل، آتش را خاموش نکرده‌اند. این حریق طبیعی نبوده و در ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی کشور، عامل انسانی نقش مستقیم دارد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تغییرات اقلیمی افزود: سال گذشته همین زمان در منطقه الیت نیم‌متر برف وجود داشت، اما امسال خشکی کامل عرصه‌ها، کاهش رطوبت، تبدیل رودخانه‌ها به مسیرهای فصلی و نبود ذخایر برفی، احتمال گسترش حریق را چند برابر کرده است. وقتی باد، گرما، کاهش رطوبت و مواد سوختنی در جنگل کنار هم قرار می‌گیرند، مثلث حریق تشکیل می‌شود و کوچک‌ترین جرقه می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

وی تأکید کرد: در جنگل‌هایی که دیده بان و جاده دسترسی وجود دارد، همکاران ما همان لحظه وارد عمل می‌شوند و خسارت تقریباً ناچیز است؛ اما در مناطق بدون دسترسی، نیازمند پشتیبانی جدی‌تر هستیم.

ذکریائی با اشاره به ضرورت تجهیز سازمان به امکانات هوایی گفت: واقعاً نیاز است اعتبار ویژه‌ای برای خرید بالگرد و هواپیمای سبک اطفای حریق در نظر گرفته شود. امروز تنها در حریق الیت هشت فروند بالگرد از مناطق مختلف کشور وارد عملیات شدند؛ اما این تعداد پاسخگوی نیاز جنگل‌های هیرکانی، ارسباران و زاگرس نیست.

وی ادامه داد: ۲۱ نقطه در کشور برای ایجاد پایگاه‌های اطفای حریق جانمایی شده و تاکنون نه پایگاه به بهره‌برداری رسیده است. امروز نیز از پایگاه کلاله بازدید کردم که ۷۰ درصد پیشرفت دارد؛ اما ۱۱ پایگاه دیگر نیمه‌تمام است و نیازمند اعتبار ملی و استانی برای تکمیل هستند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بخش دیگری از مشکلات را مربوط به نیروی انسانی دانست و گفت: جنگلبانان ما شبانه‌روز در عرصه حاضرند. بسیاری از آنان با حقوق ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان، در حالی که خانواده و سابقه بالا دارند، در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند.

ذکریائی در توصیه‌ای به مردم گفت: اولین و مهم‌ترین عامل کمک‌کننده به ما اطلاع‌رسانی سریع مردم است. شهروندان به محض مشاهده دود یا آتش در عرصه‌های طبیعی، باید با شماره‌های ۱۵۰۴ یا ۱۳۹ تماس بگیرند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا قبل از وقوع بارش‌های پاییزی، ورود به عرصه‌های جنگلی خارج از مناطق حفاظت‌شده و پارک‌ها ممنوع باشد تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود. مقابله با خسارت به جنگل‌ها، همکاری مردم و حمایت جدی مسئولان را می‌طلبد.