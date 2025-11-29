به گزارش خبرنگار مهر، مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور عضر شنبه، در جلسه‌ای با حضور مدیرکل، نماینده ولی فقیه، معاونین، فرمانده یگان حفاظت و رؤسای ادارات ستادی استان کرمانشاه، بر اهمیت نقش همیاران طبیعت و آمادگی همیشگی در شرایط بحرانی برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

در ابتدای این دیدار، محمدحسین رستمی مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گزارشی از وضعیت منابع طبیعی و عملکرد یگان حفاظت ارائه و اقدامات انجام شده در استان را تشریح کرد. سپس سرهنگ دانش فیلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان به همراه معاونین و رؤسای ادارات ستادی، گزارشی جامع از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده ارائه دادند.

کرمانشاه در کاهش حریق و شناسایی تهدیدها پیشرو است

ذکریایی با اشاره به حضور فرماندهان یگان‌های حفاظت سازمان‌های کشوری در استان، گفت: این فرماندهان برای ارزیابی اقدامات، شناسایی چالش‌ها و سنجش آمادگی یگان‌های حفاظتی استان در کرمانشاه حضور یافته‌اند.

وی افزود: استان کرمانشاه در آتش‌سوزی‌ها رتبه ششم کشور را داراست و نسبت به سال گذشته، تعداد حریق‌ها ۲۱ درصد و سطح مناطق آسیب‌دیده ۵۵ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین بر اهمیت شناسایی آسیب‌ها و تهدیدها تأکید کرد و گفت: «هر دهیاری و هر چادر عشایری می‌تواند یک پایگاه اطلاع‌رسانی حریق و جنگلبانی باشد و هر فرد بایستی یک همیار طبیعت باشد تا این منابع الهی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.»

تمدید مأموریت و تقدیر از فرمانده یگان حفاظت استان کرمانشاه

در پایان، حکم مأموریت دانش فیلی به عنوان فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه برای یک سال دیگر تمدید شد. ذکریایی همچنین اعلام کرد که بر اساس بررسی عملکردهای سراسر کشور، فیلی در همایش فرماندهان یگان حفاظت کشور به عنوان فرمانده نمونه یگان حفاظت منابع طبیعی انتخاب شده که نشانه درایت و تلاش‌های وی و مجموعه منابع طبیعی استان کرمانشاه است.