به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین زارعزاده مسئول بسیج جامعه پزشکی کشور روز گذشته در نشست شورای اندیشهورز بسیج جامعه پزشکی یزد که در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی برگزار شد ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از زحمات بسیجیان جامعه پزشکی این استان گفت: بسیج به معنای پای کار مردم بودن و کمک به همنوع خود است؛ هر حرکتی در بسیج باید منجربه امیدآفرینی و مفتخریم که اقدامات گروههای جهادی بسیج جامعه پزشکی این امیدآفرینی را به شدت تقویت میکند.
وی با اشاره به برپایی بیمارستانهای صحرایی در پنج استان طی هفته بسیج افزود: در ایام هفته بسیج بیش از ۷۱۵ گروه جهادی و درمانی در قالب سفیران سلامت بسیج برای ارائه خدمات متنوع درمانی به مناطق کم برخوردار کشور اعزام میشوند.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مراکز "نفس" این سازمان گفت: یکی از طرحهای مهمی که بسیج جامعه پزشکی دنبال میکند، پیشگیری از سقط عمدی جنین است که این کار به صورت اختصاصی در مراکز مردمی نفس دنبال میشود و به لطف خدا تا به امروز بیش از ۱۹ هزار مادر با تلاش این مراکز از سقط جنین خود منصرف شده اند.
محمود نوری شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز در این نشست گفت: فعالیتهای بسیج جامعه پزشکی استان یزد شاخص است و حضور بسیجیان اعم از پزشک، پرستار، و کادر درمانی در برنامهها میتواند کمککار دانشگاه باشد.
نظر شما