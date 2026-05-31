به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای قرآن، عترت و نماز استان با اشاره به پیشینه درخشان کردستان در پایبندی به شعائر دینی اظهار کرد: مردم شریف و نجیب کردستان همواره مردمانی معتقد و مؤمن بودهاند و فرهنگ اقامه نماز و ترویج آموزههای الهی بخش جداییناپذیر زندگی و هویت تاریخی آنان است.
وی با ابراز خرسندی از انتخاب کردستان به عنوان میزبان اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی افزود: برگزاری این رویداد معنوی برای نخستین بار در استان، فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی کردستان به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت همافزایی همه دستگاهها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد گفت: تمامی ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی باید برای میزبانی مطلوب این اجلاسیه به کار گرفته شود و مشارکت نهادهای همسو نقش تعیینکنندهای در موفقیت آن خواهد داشت.
حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشاجلاسیههای نماز در مناطق و شهرستانها تصریح کرد: این برنامهها باید با کیفیتی فراتر از دورههای گذشته برگزار شوند، زیرا پیشاجلاسیهها ویترین آمادگی استان برای میزبانی رویداد ملی نماز دانشآموزی هستند.
وی همچنین بر استفاده از تجربیات موفق سایر استانهای میزبان تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از تجارب گذشته و بومیسازی الگوهای موفق متناسب با فرهنگ و ظرفیتهای کردستان، زمینه ارتقای کیفیت برنامهها و جلوگیری از اتلاف منابع را فراهم میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان از اعزام تیمی از ناظران متخصص برای رصد و ارزیابی روند برگزاری پیشاجلاسیههای نماز در استانهای مختلف کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف انتقال تجربیات میدانی و فراهمسازی مقدمات برگزاری هرچه بهتر اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی در کردستان انجام خواهد شد.
