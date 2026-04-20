علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد حوزه حمل‌ونقل کالا در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در مجموع ۱۱ هزار و ۹۴۱ تن کالا طی سال گذشته از مبدأ استان گیلان به نقاط مختلف کشور جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۷۶ شرکت حمل‌ونقل کالا در سطح استان، افزود: طی یک سال گذشته در مجموع ۸۸۹ هزار بارنامه برای جابه‌جایی کالا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل استان صادر شده است.

حدادی همچنین درباره اقدامات انجام‌شده برای تسهیل خدمات در حوزه حمل‌ونقل کالا بیان کرد: گشت‌های نظارت و کنترل این اداره‌کل به‌صورت مستمر در محورهای استان فعال هستند تا شرایط مناسب برای دسترسی صاحبان کالا به خدمات قانونی و دریافت بارنامه فراهم شود.