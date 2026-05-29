شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۸۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار بیانیه‌ای، تازه‌ترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۶ شهید و ۳۹ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند. با احتساب این آمار، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۸۱۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۸۹۴ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس از ۱۰ اکتبر سال گذشته تاکنون نیز ۹۲۲ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۷۸۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس، همچنان به حملات خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد؛ حملاتی که در کنار ویرانی گسترده، موجب شده است هزاران پیکر همچنان زیر آوار باقی بماند.