عملیاتی شدن دومین مصوبه سفر استاندار هرمزگان به رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان با اشاره به مصوبات سفر محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان از اجرایی شدن دومین مصوبه در زمینه ساماندهی اتباع خارجی و ارتقای امنیت شهرستان رودان خبر داد.

وی افزود: این مصوبه با همکاری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و در راستای تعهدات سفر استاندار عملیاتی شده است.



محسنی همچنین از توجه ویژه به مطالبات فرماندهی انتظامی شهرستان در این فرآیند و تأثیر آن در تقویت نظم و امنیت رودان خبر داد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که سایر مصوبات سفر استاندار نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود و شاهد توسعه بیشتر این شهرستان باشیم.