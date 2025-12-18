  1. استانها
رودان- استاندار هرمزگان ضمن حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رودان آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی این شهرستان برای مقابله با موج سوم رودان را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست ستاد بحران شهرستان رودان با بیان اینکه رودان یکی از مناطق مستعد بارندگی است، اظهار کرد: به لطف خداوند و با تلاش و همدلی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم دو موج بارندگی به سلامت و با کمترین آسیب و خسارت پشت سر گذاشتیم و به فضل الهی موج سوم بارندگی‌ها را هم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی با اشاره به پشتیبانی مردم از اقدامات دستگاه‌های اجرایی گفت: امروز باید از این سرمایه اجتماعی صیانت شود.

آشوری با شکرگزاری نعمت نزول رحمت الهی، بیان کرد: بارندگی‌ها در جامعه ایجاد شادی و نشاط کرده است و حدودی از دغدغه‌های تأمین آب را کاهش داد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه همه باید هشدارها را جدی بگیرند، گفت: بر اساس تحلیل وضعیت بحران، باید اولویت‌های شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استان مشخص شود تا منابع صرف رفع نارسایی‌های موجود شود.

استاندار هرمزگان همچنین در ادامه با بازدید از ماشین آلات و امکانات خدماتی و مقابله با بحران شهرستان رودان از نزدیک وضعیت آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی را برای مقابله با موج سوم بارندگی‌ها مورد ارزیابی قرار داد.

