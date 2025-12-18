به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست ستاد بحران شهرستان رودان با بیان اینکه رودان یکی از مناطق مستعد بارندگی است، اظهار کرد: به لطف خداوند و با تلاش و همدلی همه دستگاهها و مشارکت مردم دو موج بارندگی به سلامت و با کمترین آسیب و خسارت پشت سر گذاشتیم و به فضل الهی موج سوم بارندگیها را هم پشت سر خواهیم گذاشت.
وی با اشاره به پشتیبانی مردم از اقدامات دستگاههای اجرایی گفت: امروز باید از این سرمایه اجتماعی صیانت شود.
آشوری با شکرگزاری نعمت نزول رحمت الهی، بیان کرد: بارندگیها در جامعه ایجاد شادی و نشاط کرده است و حدودی از دغدغههای تأمین آب را کاهش داد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه همه باید هشدارها را جدی بگیرند، گفت: بر اساس تحلیل وضعیت بحران، باید اولویتهای شورای برنامهریزی شهرستان و استان مشخص شود تا منابع صرف رفع نارساییهای موجود شود.
استاندار هرمزگان همچنین در ادامه با بازدید از ماشین آلات و امکانات خدماتی و مقابله با بحران شهرستان رودان از نزدیک وضعیت آمادگی دستگاههای خدمات رسان و امدادی را برای مقابله با موج سوم بارندگیها مورد ارزیابی قرار داد.
