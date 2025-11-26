  1. جامعه
  2. شهری
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

تعیین تکلیف حریم تهران در کمیته سه‌نفره

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: کمیته‌ای سه‌نفره برای تعیین حریم تهران تشکیل می‌شود و تحویل پساب فعلاً با روال قبلی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منان رئیسی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور اول جلسه مربوط به اختلاف نظر میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران درباره حریم شهر تهران بود. آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، نقطه‌نظرات مدیریت شهری را مطرح کردند و نمایندگان وزارتخانه نیز دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

وی ادامه داد: به دلیل وجود اختلاف حقوقی، مقرر شد کمیته سه نفره‌ای که پیش‌تر طبق دستور رئیس‌جمهور تشکیل آن مورد تأکید قرار گرفته بود، با حضور وزیر راه، شهردار تهران و وزیر کشور تشکیل شود تا به جمع‌بندی نهایی برسند و موضوع حریم تهران تعیین‌تکلیف شود.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: دستور دوم جلسه درباره گزارش عملکرد و میزان پساب تحویلی به شهرداری تهران بود. مقرر شد فعلاً و تا اطلاع ثانوی بدون اعمال نرخ‌گذاری جدید، پساب در اختیار شهرداری قرار گیرد تا برای آبیاری فضای سبز استفاده شود. البته برخی اعضا معتقد بودند باید محاسبات به‌روز شده و شهرداری هزینه پرداخت کند، اما تصمیم بر این شد که روال فعلی ادامه یابد.

رئیسی تصریح کرد: همچنین مقرر شد ظرف یک بازه حداکثری یک‌ساله، نرخ مشخصی برای تحویل هر مترمکعب پساب تعیین و پس از آن مبنای محاسبه و پرداخت به حساب وزارت نیرو و آبفا قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون مجلس درباره دستور سوم جلسه نیز گفت: موضوع دیگر، لایحه دولت درباره تعیین قیمت خدمات هوایی و ایرلاین‌ها بود که امروز یک دور دیگر بررسی شد اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. مقرر شد ادامه بررسی به هفته آینده موکول شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

