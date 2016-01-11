آغاز جلسه علنی مجلس/گزارش جرم سیاسی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس و با حضور ۲۱۷ نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.

بر این اساس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ یا خسارت تأخیر به کشتی‌ها، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور، گزارش کمیسیون عمران درباره مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار دارد.

همچنین وکلای ملت بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را در دستور کار خود دارند.

به گزارش مهر، همچنین نمایندگان مجلس امروز طرح سؤال از وزیر اقتصاد و امور دارایی را در دستور کار خود داشتند که به دلیل انصراف نمایندگان سؤال‌کننده، این سؤال از دستور کار مجلس خارج شد.