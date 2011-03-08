طرح جامع مبلمان شهری اراک اجرا می شود

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این طرح در آینده ای نزدیک اجرا می شود افزود: اجرای طرح جامع مبلمان شهری اراک باعث می شود تا رضایت مردم از نصب تندیس‌ها در سطح شهر اراک حاصل شود.

وی ابا اشاره به اجرای طرح ممیزی املاک شهر اراک پس از گذشت سال‌ها، گفت: این طرح و آموزش‌های شهروندی اقدامات دیگری بوده است که در دستور کار شهرداری اراک قرار گرفته است.

میری توسعه فضای سبز شهری در کنار حفظ فضای موجود، بهره‌ برداری از پارک شهدای گمنام، راه‌اندازی پارک رنگین‌کمان، کاشت 50 هزار گل فصلی، ایجاد 50 هزار مترمربع چمن، خط‌کشی 25 هزار متر طول معابر و خیابان‌ها، برنامه‌ریزی به منظور افزایش ماندگاری طول عمر خط‌کشی‌‌ها، احداث جایگاه‌های CNG، انجام معاینه فنی 23 هزار دستگاه خودرو و طراحی 500 عدد تابلو راهنمایی و رانندگی را از جمله برنامه های اجرا شده شهرداری عنوان کرد و اظهارداشت: آموزش مسائل ترافیکی به یک‌هزار و 300 دانش‌آموز، از رده خارج کردن 200 دستگاه خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر و راه‌اندازی تاکسی تلفنی 133 بخشی از اقدامات شهرداری در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی 20 بازارچه محلی در مناطق حاشیه شهری به منظور کاهش مسافرت‌های درون شهری و کاهش ترافیک شهری نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته شهرداری بوده که افزایش این بازارچه‌ها در سال آینده نیز در دستور کار است.

میری ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی پاساژ خانبلوکی، ساماندهی آرامستان اراک، ادامه و تکمیل دیوارساحلی، تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرک و‌لیعصر، تکمیل ساختمان شهرداری منطقه 3 در پارک آزادی، آسفالت و جدول‌گذاری حجم وسیعی از معابر شهری اراک‌‌، ساماندهی باغ وحش اراک‌، تکمیل نوار سبز شهر اراک‌‌، انجام فاز دوم پارک شهدای گمنام‌، اتمام و بهره برداری از پارک معلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌، طرح ایمن سازی کمربندی‌‌‌‌‌، ایجاد 20 پارک محله‌ای در مناطق حاشیه شهر و به‌سازی پارک شهید باهنر در دستور کار است.