به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حیاتی، عصر چهارشنبه ضمن گرامیداشت هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، تجمع بسیجیان شهرستان کازرون را عهد و پیمان مجدد بستن به آرمانهای امام و اندیشههای امامین انقلاب برای ظهور حضرت مهدی (عج) دانست.
وی تصریح کرد: بسیج با حضور در همه صحنهها فرهنگ عزت، اقتدار، خودباوری، مردمداری، مردمیاری و بصیرت را به منصه ظهور گذاشته است.
فرمانده سپاه کازرون تفکر بسیجی را خنثیکننده توطئههای دشمنان دانست و یادآور شد: آنچه که خنثی کننده تمامی توطئهها دشمنان و یهود است تفکر و اندیشه بسیج خواهد بود.
