۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

حیاتی: بسیج خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است

شیراز- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون بسیج و تفکر بسیجی را خنثی‌کننده توطئه‌ها دشمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حیاتی، عصر چهارشنبه ضمن گرامیداشت هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، تجمع بسیجیان شهرستان کازرون را عهد و پیمان مجدد بستن به آرمان‌های امام و اندیشه‌های امامین انقلاب برای ظهور حضرت مهدی (عج) دانست.

وی تصریح کرد: بسیج با حضور در همه صحنه‌ها فرهنگ عزت، اقتدار، خودباوری، مردم‌داری، مردم‌یاری و بصیرت را به منصه ظهور گذاشته است.

فرمانده سپاه کازرون تفکر بسیجی را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان دانست و یادآور شد: آنچه که خنثی کننده تمامی توطئه‌ها دشمنان و یهود است تفکر و اندیشه بسیج خواهد بود.

