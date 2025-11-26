  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

همایش تجلیل از مادران و همسران قهرمان‌پرور هرمزگان برگزار شد

بندرعباس-همایش ورزشکاران بسیجی با تجلیل از مادران و همسران قهرمان‌پرور، مربیان و ورزشکاران اخلاق‌مدار، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب همایش ورزشکاران بسیجی با تجلیل از مادران و همسران قهرمان‌پرور، مربیان و ورزشکاران اخلاق‌مدار، برگزار شد.

این آئین با حضور سردار هدایت‌الله امیری جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، مظفر خادمی مدیرکل ورزش و جوانان، مهندس نوبانی شهردار بندرعباس، سرهنگ دانشور نیا رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان و جمعی از مسئولان و ورزشکاران برگزار شد.

سردار امیری: جوانان ورزشکار در جنگ ۱۲ روزه توطئه دشمن را خنثی کردند

سردار هدایت‌الله امیری با بیان اینکه دشمن در این دوره با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی به‌دنبال ضربه‌زدن به امنیت کشور بود، افزود: جوانان هرمزگان همان‌گونه که در میادین ورزشی برای اعتلای نام ایران می‌درخشند، در عرصه‌های امنیتی و اجتماعی نیز با روحیه بسیجی از انقلاب و مردم دفاع کردند.

امیری تاکید کرد: ورزشکاران هرمزگان امروز چه در میدان نبرد و چه در میدان ورزش، پرچم ایران را سربلند نگه داشته‌اند و این افتخار بزرگی برای استان است.

خادمی: ظرفیت ورزشی هرمزگان در مسیر رشد قرار دارد

مظفر خادمی، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، در این همایش با اشاره به دستاوردهای اداره‌کل در حوزه ورزش گفت: برنامه‌های توسعه‌ای در ورزش استان با محوریت زیرساخت، حمایت از قهرمانان و گسترش ورزش همگانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: ورزشکاران هرمزگان در سال‌های اخیر در رقابت‌های ملی و بین‌المللی افتخارات ارزشمندی کسب کرده‌اند و اداره‌کل ورزش با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های ورزشی، مربیان و باشگاه‌ها تلاش دارد مسیر رشد و موفقیت آنان را تسهیل کند.

خادمی همچنین از نقش خانواده‌های ورزشکاران به‌عنوان پشتوانه اصلی افتخارات ورزشی استان یاد کرد و گفت: مادران و همسران قهرمان‌پرور، ستون اصلی شکل‌گیری مدال‌آوران و قهرمانان هرمزگان هستند.

در پایان مراسم از مادران شهدای ورزشکار، مادران و همسران ورزشکاران شاخص و قهرمان استان در میادین ملی و بین‌المللی ورزشکاران اخلاق‌مدار فعال در حوزه فرهنگی و ورزشی، مربیان و فعالان فرهنگی ورزش و از زهرا جامعی به‌عنوان یکی از مربیان و فعالان برجسته فرهنگی–ورزشی نیز تقدیر به‌عمل آمد.

