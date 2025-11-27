آغاز ساماندهی مراسم ترحیم اموات در شهرستان اردل

حجت‌الاسلام والمسلمین پیمان رامینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی مراسم ترحیم در شهرستان اردل، اظهار کرد: در این راستا جلسات متعددی با حضور فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولان شهرستانی و نیز بزرگان و معتمدان برگزار و تصمیم‌های خوبی اتحاد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با ذکر اینکه سازماندهی مداحان ترحیم خوان یکی از مباحث اصلی در این جلسات بود، ادامه داد: باتوجه به افزایش گلایه‌ها و مطالبات مردمی مبنی بر اصلاح قیمت‌گذاری و نحوه اجرای ترحیم‌خوانانیا بدعت در استفاده از ساز و آواز، تجملات مجالس ترحیم و … منشور برپایی مجالس ترحیم تدوین شد و مصوباتی در دستور کار قرار گرفت.

رامینه بیان کرد: این منشور چاپ می‌شود و برای اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که پیش‌بینی می‌شود باتوجه به مطالباتی که عموم مردم داشتند، در اجرای این منشور نیز همراهی خوبی را داشته باشند.

وی گفت: مقرر شد اطلاع‌رسانی مراسم ترحیم در سطح شهر برای افرادی که خودکشی کردند، ممنوع شود که دادستانی نیز این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند تا قبح این عمل ناپسند شکسته نشود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با یادآوری اینکه افزایش تشریفات غیرضروری در مجالس ترحیم باعث مشکلاتی برای مردم شده است، افزود: مرسوم شدن کارهایی رسومی همچون تیراندازی، پذیرایی گسترده و تجملاتی، دعوت از خوانندگان محلی و … نه تنها تسلی خاطر بازماندگان را به همراه ندارد بلکه این مراسم را از مسیر اصلی خارج کرده و هزینه‌های گزاف غیرضروری را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت برچیده شدن سنت‌های ابداعی غلط در مجالس ترحیم اموات، گفت: امید است این رویه‌های اشتباه با همراهی مسئولان و همه مردم خاصه بزرگان و معتمدان هر چه زودتر متوقف شود.