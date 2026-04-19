فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میانگین بارش‌ها در سطح استان ۱۷۴ میلی‌متر است که نسبت به نرمال این مقدار که باید ۶۷۳ میلی‌متر باشدحدود ۹۹ میلی‌متر کمبود داریم، گفت: نسبت به همین زمان در سال گذشته، بیش از ۲۵۹ میلی‌متر افزایش بارش را شاهد بوده‌ایم.

وی افزود: با توجه به آمارهای موجود، پیش‌بینی می‌شود که میانگین بارش‌ها برای سال جاری به ۷۱۰ میلی‌متر برسد که تاکنون حدود ۸۱ درصد از این مقدار تحقق یافته است.

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه استان همچنان تحت تأثیر سامانه‌های بارشی بهاری قرار میگیرد، ادامه داد: انتظار می‌رود که آسمان استان از امروز ابری باشد و احتمال رگبارهای بارانی وجود دارد.

وی تاکید کرد: موج اصلی بارش‌ها از اواخر وقت یکشنبه وارد استان می‌شود که برای دوشنبه بارش‌های قابل توجهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

فرامین یادآور شد: به دلیل گستردگی بارش‌ها در روز دوشنبه، توصیه می‌شود که کوهنوردان از صعود به کوهستان‌ها خودداری کنند.

وی ضمن یادآوری به عشایر برای بارش های بهاری، هشدار داد: از سه‌شنبه بعدازظهر تا روز چهارشنبه شدت بارش‌ها افزایش می یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه از پنج‌شنبه به بعد، باید منتظر ورود موج دوم ناپایداری‌ها باشیم، گفت: در این روزها، احتمال رگبارها و رعد و برق در سرتاسر استان وجود دارد که می‌تواند منجر به وقوع گرد و غبار نیز شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه به توصیه‌های هواشناسی گفت: امیدواریم این سامانه بارشی نه تنها باعث رفاه و بهبود شرایط کشاورزی و منابع آبی استان شود، بلکه به تأمین نیازهای آبی و بهبود وضعیت جوی در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز کمک کند.