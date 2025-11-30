به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید تیم الطلبه عراق انتخاب شده است. به دنبال این اتفاق باشگاه عراقی لقب «سرمربی افسانهای» را برای بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران انتخاب کرده است.
باشگاه الطلبه عراق که به تازگی یک مربی ایرانی را مسئول کادر فنی خود کرده است، به او لقب جالبی داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید تیم الطلبه عراق انتخاب شده است. به دنبال این اتفاق باشگاه عراقی لقب «سرمربی افسانهای» را برای بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران انتخاب کرده است.
نظر شما