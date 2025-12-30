باشگاه عراقی قرارداد با بازیکن سابق استقلال را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی روزهای گذشته خبر از جذب فرشید باقری با باشگاه الطلبه عراق منتشر شده بود اما باشگاه الطلبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که عقد قرارداد با هیچ بازیکنی صورت نگرفته است.

در بیانیه این باشگاه آمده است: «هیئت‌مدیره باشگاه ورزشی الطلبه از تمامی رسانه‌ها درخواست می‌کند در انتشار اخبار نادرست و کذب درباره این باشگاه دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین لازم می‌دانیم توضیح دهیم اخباری که اخیراً درباره عقد قرارداد مدیریت باشگاه با بازیکنان جدید برای تیم فوتبال منتشر شده، کاملاً بی‌اساس و صحت ندارد.

در این خصوص تأکید می‌کنیم که مدیریت باشگاه تاکنون با هیچ بازیکنی مذاکره‌ای نداشته و موضوع جذب و عقد قرارداد با بازیکنان صرفاً در حیطه اختیارات سرمربی تیم و با هماهنگی و مشورت مدیریت باشگاه انجام می‌شود.

همچنین بار دیگر تأکید می‌شود که تنها مرجع رسمی برای انتشار اخبار موثق و رسمی باشگاه، دفتر رسانه‌ای باشگاه است.»