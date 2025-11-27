  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

حضور بیش از ۳۰۰۰ کارمند در رویداد ملی راهیان نور کارگزاران

حضور بیش از ۳۰۰۰ کارمند در رویداد ملی راهیان نور کارگزاران

اهواز - رئیس سازمان بسیج کارمندان و ادارات خوزستان گفت: امروز در یادمان شهدای هویزه میزبان جمع کثیری از کارمندان استان و سراسر کشور بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جمالی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ششم آذرماه در مراسم رویداد ملی راهیان نور کارگزاران که به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه برگزار شد، حضور بیش از سه هزار نفر از کارمندان سراسر استان را توفیقی بزرگ برای مجموعه استان دانست.

وی اظهار کرد: خدا را شاکریم که امروز در یادمان شهدای هویزه میزبان کارمندان و کارکنان استان خوزستان هستیم. این حضور گسترده نشان‌دهنده اهتمام مجموعه ادارات و کارمندان کشور به ارزش‌های دفاع مقدس و تجدید عهد با شهداست.

جمالی، ضمن قدردانی از مجموعه مسئولان و مدیران استان، فرماندهی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد افزود: این برنامه با تلاش و پشتیبانی همه عزیزان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه خدمت و همبستگی در میان کارمندان استان فراهم آورد.

کد خبر 6670037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها