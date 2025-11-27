حضور بیش از ۳۰۰۰ کارمند در رویداد ملی راهیان نور کارگزاران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جمالی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ششم آذرماه در مراسم رویداد ملی راهیان نور کارگزاران که به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه برگزار شد، حضور بیش از سه هزار نفر از کارمندان سراسر استان را توفیقی بزرگ برای مجموعه استان دانست.

وی اظهار کرد: خدا را شاکریم که امروز در یادمان شهدای هویزه میزبان کارمندان و کارکنان استان خوزستان هستیم. این حضور گسترده نشان‌دهنده اهتمام مجموعه ادارات و کارمندان کشور به ارزش‌های دفاع مقدس و تجدید عهد با شهداست.

جمالی، ضمن قدردانی از مجموعه مسئولان و مدیران استان، فرماندهی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد افزود: این برنامه با تلاش و پشتیبانی همه عزیزان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه خدمت و همبستگی در میان کارمندان استان فراهم آورد.