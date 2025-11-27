به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست پس از آنکه هکرها کنترل سیستم بلندگوی عمومی ایستگاه قطار در مرکز فلسطین اشغالی را به دست گرفتند، لحظه پخش سخنرانی ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام و شنیده شدن سرودهای فلسطینی را ثبت کردند.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزودند که این اتفاق در شهرهای اسدود، رمات گان و مودیعین در فلسطین اشغالی گزارش شده و کسانی که از کنار ایستگاه‌ها عبور می‌کردند، با پخش صداهایی شامل آژیر خطر و جملاتی به زبان عربی مواجه شدند.

وزارت حمل و نقل رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده است که بررسی‌ها برای شناسایی منبع این حمله سایبری ادامه دارد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، طبق ارزیابی اولیه، احتمال می‌رود سامانه تبلیغاتی شرکت «Urban Digital» هدف این حمله قرار گرفته باشد؛ شرکتی که پیش‌تر نیز سابقه مواجهه با حملات مشابه را داشته است.