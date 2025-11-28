  1. استانها
علیزاده: زلزله اردکان فارس خسارتی نداشته است

سپیدان- فرماندار سپیدان با اشاره به وقوع زلزله در بامداد جمعه ۷ آذر در حوالی شهر اردکان گفت: با بررسی‌های صورت گرفته این زلزله خسارتی نداشته است.

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله در بامداد جمعه ۷ آذر در حوالی شهر اردکان گفت: با بررسی‌های صورت گرفته این زلزله خسارتی نداشته است.

وی ادامه داد: به محض وقوع این زمین لرزه تمامی تیم‌های امداد و نجات شهرستان به حالت آماده باش درآمدند.

فرماندار سپیدان با بیان اینکه وقوع زلزله‌های متعدد در این منطقه طی ماه گذشته تا به امروز مقداری جو روانی برای مردم منطقه ایجاد کرده است، افزود: مجموعه مدیریت بحران شهرستان سپیدان تمامی تلاش خود را برای آرامش بخشی به مردم این منطقه انجام خواهد داد.

علیزاده تصریح کرد: در همین زمینه پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است.

