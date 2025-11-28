  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

شریفی‌پور: میزان تولید نهال در کردستان طی سه سال اخیر روندی صعودی دارد

سنندج- مدیرکل منابع طبیعی کردستان با اشاره به رشد چشمگیر تولید نهال در نهالستان‌های منابع طبیعی کردستان، گفت: میزان تولید نهال در سه سال اخیر روندی صعودی داشته است.

بهزاد شریفی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رشد قابل توجه تولید نهال در نهالستان‌های استان در سال‌های اخیر خبر داد و اظهار کرد: اداره‌کل منابع طبیعی استان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در نهالستان‌های شهرستانی، گام‌های مؤثری در راستای توسعه فضای سبز و احیای منابع طبیعی برداشته است.

وی افزود: بر اساس گزارش واحد ترویج و منابع طبیعی، میزان تولید نهال در نهالستان‌های استان در سال‌های اخیر به شرح زیر افزایش یافته است

وی بیان کرد: سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تولید ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال، سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال و سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال را در استان شاهد بوده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان یادآور شد: همچنین، میزان کاشت نهال در عرصه‌های منابع طبیعی استان در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ کاشت ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال، سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ کاشت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال و سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ کاشت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال ثبت شده است.

شریفی‌پور اضافه کرد: این آمارها نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق در راستای احیای جنگل‌ها، توسعه فضای سبز و مقابله با پدیده بیابان‌زایی در استان کردستان است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان اضافه کرد: عمده نهال‌های تولیدی از گونه‌های مقاوم به شرایط اقلیمی استان نظیر صنوبر، سنجد، بادام تلخ، گلابی جنگلی، بلوط، زالزالک و دیگر درختان مقاوم به خشکی بوده که در طرح‌های مختلفی مانند طرح زراعت چوب، احیا و غنی‌سازی جنگل‌ها، توسعه درختکاری و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به کار گرفته شده‌اند.

وی گفت: این اقدامات با هدف تحقق اهداف قانونی و اسناد بالادستی همچون قانون هوای پاک و توسعه پایدار منابع طبیعی صورت گرفته است.

