بهزاد شریفی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رشد قابل توجه تولید نهال در نهالستان‌های استان در سال‌های اخیر خبر داد و اظهار کرد: اداره‌کل منابع طبیعی استان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در نهالستان‌های شهرستانی، گام‌های مؤثری در راستای توسعه فضای سبز و احیای منابع طبیعی برداشته است.

وی افزود: بر اساس گزارش واحد ترویج و منابع طبیعی، میزان تولید نهال در نهالستان‌های استان در سال‌های اخیر به شرح زیر افزایش یافته است

وی بیان کرد: سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تولید ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال، سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال و سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال را در استان شاهد بوده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان یادآور شد: همچنین، میزان کاشت نهال در عرصه‌های منابع طبیعی استان در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ کاشت ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال، سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ کاشت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال و سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ کاشت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال ثبت شده است.

شریفی‌پور اضافه کرد: این آمارها نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق در راستای احیای جنگل‌ها، توسعه فضای سبز و مقابله با پدیده بیابان‌زایی در استان کردستان است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان اضافه کرد: عمده نهال‌های تولیدی از گونه‌های مقاوم به شرایط اقلیمی استان نظیر صنوبر، سنجد، بادام تلخ، گلابی جنگلی، بلوط، زالزالک و دیگر درختان مقاوم به خشکی بوده که در طرح‌های مختلفی مانند طرح زراعت چوب، احیا و غنی‌سازی جنگل‌ها، توسعه درختکاری و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به کار گرفته شده‌اند.

وی گفت: این اقدامات با هدف تحقق اهداف قانونی و اسناد بالادستی همچون قانون هوای پاک و توسعه پایدار منابع طبیعی صورت گرفته است.