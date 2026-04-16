محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح آزمایشی کاشت و پرورش گونه صنوبر در نهالستان مادری بدرهای اسلامآباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف افزایش بهرهوری در تولید نهال انجام شده است.
وی افزود: در این طرح، از روش کاشت پاییزه قلمه برای تسریع در فرآیند جوانهزنی و بهبود کیفیت تولید نهالهای صنوبر استفاده شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از مزایای این روش، کاهش میزان تلفات نهالها نسبت به کاشتهای متداول در اسفندماه است که معمولاً با تأخیر در رشد همراه میشود.
وی تصریح کرد: نتایج اولیه نشان میدهد استفاده از این شیوه موجب تسریع در ریشهدهی و شکلگیری جوانههای اولیه شده و روند تولید نهال را بهبود بخشیده است.
رستمی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت کامل این روش، برنامه توسعه آن در نهالستانهای استان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از مزایای آن بهصورت گسترده بهرهبرداری شود.
