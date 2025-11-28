هشدار زودهنگام حمله قلبی و سرطان کبد با AI و نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این فناوری بر پایه استفاده از «نانو-انگشتها» برای شناسایی نشانگرهای زیستی بیماریهای خطرناک مانند حمله قلبی و سرطان کبد است.
این سیستم، با تحلیل پراکندگی نور از ذرات نانو، میتواند حتی مقادیر بسیار کم نشانگرهای بیماری را در خون تشخیص دهد و با استفاده از هوش مصنوعی، نتایج را در عرض ١٠ ثانیه تحلیل کند.
این فناوری، با غلبه بر محدودیتهای روشهای سنتی مانند آزمایشهای خون طولانی و کمدقت، امکان تشخیص زود هنگام و مداخله بهموقع را فراهم میکند.
هوش مصنوعی، با تحلیل الگوهای پیچیده و شناسایی نشانگرهای زیستی در غلظتهای پایین، دقت تشخیص را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
این سیستم، نه تنها برای تشخیص حمله قلبی و سرطان کبد، بلکه با تغییر شیمی سطح نانو-انگشتها، برای تشخیص طیف گستردهای از بیماریها قابل استفاده است و حتی میتواند در دستگاههای پوشیدنی برای پایش مستمر سلامت ادغام شود.
دانشمندان با استفاده از یک تکنیک مبتنی بر هوش مصنوعی، برای اولینبار موفق به مشاهده حرکت اتمها در ذرات نانو شدند.
این کشف، پنجرهای جدید به دنیای ذرات ریز بازمی کند، ذراتی که در صنایع مختلف از داروسازی تا الکترونیک نقش حیاتی دارند.
