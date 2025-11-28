  1. استانها
  2. خوزستان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

آغاز اردوی تیم ملی بوکس نونهالان با حضور ۴۰ ورزشکار در شوش

اهواز - اردوی تیم ملی بوکس نونهالان از امروز در شوش آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی بوکس رده سنی نونهالان از امروز جمعه هفتم آذرماه با حضور ۴۰ ورزشکار در شهر شوش آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

در این اردو، دو ورزشکار خوزستانی شامل سینا عبیات و سید مهدی حسینی به ترکیب تیم ملی اضافه شده‌اند. همچنین از استان خوزستان، سلمان امیری به عنوان سرپرست و امیدی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی حضور دارند.

این اردو با هدف آماده‌سازی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران نونهال برگزار می‌شود و شهر شوش میزبان نخستین مرحله تمرینات ملی در این رده سنی است.

