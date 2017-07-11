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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند:

مسابقات قهرمانی بوکس کشور در نهاوند برگزار می‌شود

مسابقات قهرمانی بوکس کشور در نهاوند برگزار می‌شود

همدان-مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: مسابقات بوکس قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان انتخابی تیم ملی در نهاوند برگزار می‌شود.

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی بوکس کشور در نهاوند اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بوکس کشور در رده سنی نوجوانان انتخابی تیم ملی با حضور ۲۵۰ ورزشکار و ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی در شهر نهاوند برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات از ۲۹ تیرماه سال جاری تا سوم مردادماه در شهر نهاوند با حضور ورزشکاران ۳۲ استان کشور برگزار می‌شود.

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند بابیان اینکه برای اولین بار است که مسابقات کشوری بوکس انتخابی تیم ملی در شهر نهاوند برگزار می‌شود، گفت: از شهرستان نهاوند دو ورزشکار به نام‌های امیرمحمد جوشقانی در وزن ۵۴ کیلوگرم و محمد سینا امینی در وزن ۶۶ کیلوگرم در این مسابقات شرکت می‌کنند.

روزبه عنوان کرد: نفرات برتر این مسابقات در اردوی انتخابی تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران در رده سنی نوجوانان حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به رشد ورزش نهاوند بیان کرد: میزبانی مسابقات مختلف بوکس باعث بالا رفتن کیفیت فنی این رشته در سطح شهرستان شده و یک تحول بزرگ در منطقه ایجاد خواهد کرد.

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند عنوان کرد: با توجه به اینکه سنین پایه از اولویت خاصی برخوردار هستند این اقدام می‌تواند یک‌قدم بزرگ برای آغاز اقدامات بزرگ بعدی نیز باشد.

کد مطلب 4027958

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