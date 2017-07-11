محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی بوکس کشور در نهاوند اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بوکس کشور در رده سنی نوجوانان انتخابی تیم ملی با حضور ۲۵۰ ورزشکار و ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی در شهر نهاوند برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات از ۲۹ تیرماه سال جاری تا سوم مردادماه در شهر نهاوند با حضور ورزشکاران ۳۲ استان کشور برگزار می‌شود.

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند بابیان اینکه برای اولین بار است که مسابقات کشوری بوکس انتخابی تیم ملی در شهر نهاوند برگزار می‌شود، گفت: از شهرستان نهاوند دو ورزشکار به نام‌های امیرمحمد جوشقانی در وزن ۵۴ کیلوگرم و محمد سینا امینی در وزن ۶۶ کیلوگرم در این مسابقات شرکت می‌کنند.

روزبه عنوان کرد: نفرات برتر این مسابقات در اردوی انتخابی تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران در رده سنی نوجوانان حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به رشد ورزش نهاوند بیان کرد: میزبانی مسابقات مختلف بوکس باعث بالا رفتن کیفیت فنی این رشته در سطح شهرستان شده و یک تحول بزرگ در منطقه ایجاد خواهد کرد.

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند عنوان کرد: با توجه به اینکه سنین پایه از اولویت خاصی برخوردار هستند این اقدام می‌تواند یک‌قدم بزرگ برای آغاز اقدامات بزرگ بعدی نیز باشد.