قهرمانان مسابقات موتورکراس ساحلی در بابلسر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات موتورکراس ساحلی و آفرود آماتور که از صبح جمعه ۷ آذر در پارکینگ ۹ بابلسر برپا شده بود، در بخش موتورکراس قهرمانان خود را شناخت.
در کلاس ۲۵۰ سیسی، سید مجتبی شجاعی عنوان قهرمانی را به دست آورد و علیرضا عابدیان و ایمان یاراحمدی به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
در کلاس ۴۵۰ سیسی نیز سید مصطفی شجاعی مقام نخست را کسب کرد و امیر مهرپور و محمدتقی رخشنده رتبههای دوم و سوم را از آن خود کردند.
در آخرین کلاس رقابتها، تقی شفقت به مقام قهرمانی دست یافت و رضا علیزاده و سید ماهان حسنی در ردههای دوم و سوم کلاس آماتور قرار گرفتند.
مسابقات موتورکراس ساحلی مازندران ظهر جمعه در سه کلاس ۲۵۰ سیسی، ۴۵۰ سیسی و آماتور به کار خود پایان داد.
نظر شما